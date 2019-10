27 oct 2019

Si existe una influencer capaz de convertir cualquier básico en un outfit digno de revista, esa es Paula Ordovás. Y una vez más no ha dejado claro por qué es una de nuestras preferidas. Esta vez, la instagramer nos ha mostrado un look total white ideal para este otoño.

Sentada justo enfrente del imponente y hermoso Coliseo, en Roma, MyPeepToes ha escogido un pantalón blanco de cintura alta, que ha mezclado con un jersey de punto de H&M y unas botas vaqueras en tono cámel de Jimmy Choo.

De todo el estilismo nuestra pieza favorita fue el jersey. Y es que su diseño troquelado en forma de rombos deja al descubierto pequeñas partes de nuestro cuerpo. La prenda en cuestión además tiene cuello cisne, lo que lo convierte en una pieza ideal para este frío otoñal.

Con este conjunto MyPeepToes nos vuelve a dar una lección de estilo. Y nos demuestra que para lucir ideales no hace falta más que un poco de imaginación y atreverse, en este caso a ir de blanco.

Y es que su conjunto está formado por tres prendas hiper básicas, que todas tenemos en nuestro fondo de armario: pantalón blanco, jersey blanco y botas. Ahora bien si quieres copiar el jersey tenemos malas noticias, ya no está disponible en la web de H&M, pero no te pongas triste, la firma sueca tiene muchos otros estilos con los que podrás imitar este look.