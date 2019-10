18 oct 2019

Estábamos deseando ver lo que Paula Ordovás podía hacer con la colección de invierno de Uniqlo, por fin al alcance de las madrileñas gracias a la apertura de una nueva y enorme tienda. Si existe una influencer capaz de mostrarnos cómo llevar básicos como si fueran piezas de autor, esa es Ordovás. Su magia, en esta ocasión, no fue totalmente necesaria: encontró una falda de flecos diseñada por JW Anderson (el director creativo de Loewe y de su propia y rompedora marca) capaz de elevar cualquier estilismo de a pie.

Está claro: si acompañas cualquier outfit con unas lujosas y mínimas sandalias de tiras y unos pendientes de brilli brilli (la especialidad de su colección para My Peep Toes), lo tienes fácil para triunfar con básicos. Pero, en esta ocasión, la falda también ayuda. No solo por la calidad de su tejido, gustosísimo, sino porque lleva unos flecos voluminosos que no podemos dejar de mirar. Es preciosa y cuesta 49,90 euros.

La falda de Uniqlo elegida por Paula Ordovás, en tartán rojo. pinit UNIQLO

En Uniqlo nos cuentan que, además de confeccionarla en ese precioso azul marino, han recurrido a colores y estampados tradicionales británicos. El diseño envolvente y un tejido suave que recuerda a la lana hace que llevar esta falda sea un verdadero placer. El bajo tiene una ligera asimetría para insistir en el efecto cruzado y el largo midi es perfecto para convivir con los fríos del invierno.

La versión en verde de la famosa falda de flecos de Uniqlo que lleva Paula Ordovás. pinit UNIQLO

Nuestra favorita es, claramente, la falda azul que ha elegido Paula Ordovás, aunque tampoco le hacemos ascos a la que recurre al clásico tartán rojo. La opción verde, también de espíritu muy tradicional, queda maravillosa combinada con el jersey azul marino que proponen los estilistas de Uniqlo. Si tenemos que elegir una estampación de cuadros, esta es la que elegiríamos.





Existe de todos modos una opción fuera de Uniqlo que tiene tanto o más encanto. Se trata de una falda con el mismo diseño cruzado, pero con los flecos menos voluminosos y un tono mucho más entrañable. Lleva una estampación a cuadros azules y camel que recuerda mucho a las mantas del sofá de las abuelas.

Un diseño de falda de flecos de H&M en color camel, azul y rojo. pinit H&M

Se trata de un diseño de H&M confeccionado en sarga suave mezclara don lana y acabado cepillado. Cierra con unacremallera oculta en el laterial (el botón es decorativo) y tiene un largo bastante práctico hasta la rodilla. La ventaja de esta falda es evidente: el camel empatiza bien con prácticamente todo. El precio es algo más barato que el de Uniqlo: 39,99 euros.