28 oct 2019

Compartir en google plus

Decir Sandra Majada e 'invitada perfecta' es lo mismo, y no solo porque sea el nombre de su cuenta oficial de Instagram. La influencer ha encontrado la clave para inspirarnos siempre con sus looks, y no son pocos los estilismos que tenemos guardados en favoritos para 'copiarlos' en nuestra próxima boda. Esta vez, además de un conjunto perfecto, nos deja un truco que funciona para presumir de tipazo.

La influencer detrás de la cuenta de Invitada Perfecta nos propone un look de día perfecto para el otoño-invierno con uno de los vestidos más favorecedores que hemos visto esta temporada: un diseño midi de líneas sencillas en color granate de Blanca Spina que se remata con un medio lazo a la cintura en rosa empolvado a modo de fajín que, con el contraste cromático y el efecto del nudo en medio, consigue estilizar y afinar nuestra silueta y que nuestra cintura parezca más delgada.

Además, Sandra Majada juega con los complementos de una forma magistral, y los combina con el nude del 'lazo mágico': pamelón de Marcela & Co. (que luego cambia por una discreta diadema dorada para estar más cómoda), clutch rígido de la misma firma y zapatos de salón con tacón ancho y sensato de Mas34.

Sin duda, uno de los looks de invitada más elegantes y favorecedores para nuestras bodas de día de este otoño-invierno.