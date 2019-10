29 oct 2019

A pesar de haber denunciado acoso en las redes, a Cristina Pedroche no hay quien la pare en Instagram. A diario sigue compartiendo sus looks y sus ya famosos videos bailando. Después de sorprendernos con su look más marciano y de deslumbrar con el estilismo deportivo rebajado, la presentadora ha demostrado que sabe como nadie sacar la versión más sexy de sus outfits. Y esta vez lo ha hecho con una manera muy original de llevar una camisa.

Para un nuevo programa de 'Zapeando', Cristina Pedroche escogió un look más de diario y que cualquiera puede copiar. Un estilismo fácil y sencillo al que la colaboradora dio su toque personal. Pedroche vistió unos pantalones pitillos negrosde talle alto que combinó con una camisa de tejido fluido en color rosa chicle. Para dar un toque elegante añadió unos stilettos del mismo tono. Prendas que todas tenemos en nuestro armario muy similares y que copiando el truco de Cristina puedes conseguir un look de lo más sexy.

Y es que, la presentadora optó por vestir la camisa con los primeros botones desabrochados y anudada en la cintura. De esta forma conseguía un escote en pico y dejaba la tripa al aire. Una manera de llevarla con la que presumió de tipazo no solo en la publicación si no también en sus Stories bailando. Un truco al que muchas hemos recurrido alguna vez y que Pedroche nos ha confirmado es una forma ideal de darle una nueva vida a una camisa.