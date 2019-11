5 nov 2019

El fenómeno es automático: en cuanto una prenda con un diseño de máxima tendencia y patrón súper favorecedor llega a las tallas plus, desaparecen en cuestión de minutos. Tal es el deseo de vestir las claves de estilo de cada temporada entre las fashionistas talla grande. La verdad es que las ocasiones no son, aún, demasiadas. Las marcas siguen cayendo en los diseños clásicos y menos arriesgados. Por eso, cuando un lookazo curvy llega a Asos, lo habitual es que se agote en cuestión de días. Este diseño con la tendencia piel por bandera aún está disponible. La falda plisada es de River Island Plus (56,99 euros) y la cazadora biker, de Asos Design Curve (44,99 euros).

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo con nuestro especial moda para curvies.

Este traje de cuadros negros y naranjas de Collusion se agotó nada más llegar. Por suerte, lo han repuesto y aún puedes llevártelo, en cualquier talla a partir de la 44. La americana con solapa tipo esmoquin y cierre con un solo botón (esto estiliza mucho) cuesta 55,99 euros. El pantalón de pinzas, con talle medio y de corte estrecho (que estiliza la pierna), cuesta 34,99 euros.

Americana estilo capa de cuadros de River Island Plus, en Asos. pinit ASOS

La americana imprescindible en esta temporada, inevitablemente de cuadros, adopta un giro espectacular en este diseño con capa de River Island Plus, totalmente único. No es demasiado barata (81,99 euros), pero te sacará del apuro de cara a cualquier evento importante al que tengas que asistir, sin tener que recurrir a la aburrida y plana blazer negra.

Americana roja con el estampado de máxima tendencia: pata de gallo. pinit ASOS

El último look lleva doble tendencia y máxima versatilidad. la americana, por sí sola, es un diez. Lleva el estampado de máxima tendencia, la pata de gallo, en un rojo espectacular. Es de River Island Plus y cuesta 81,99 euros. No puede ir mejor combinada que con unos vaqueros revestidos de un encerado negro, de la misma marca (49,99 euros). Es un look para triunfar allí donde vayas.