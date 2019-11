5 nov 2019

No nos cansamos de buscar los botines perfectos. Y lejos de encontrarlos, cada vez tenemos más candidatos. Porque si hace unas semanas nos decantábamos por los de estilo cowboy, hace unos días cambiábamos de opinión y apostábamos por los más clásicos y cómodos. Y por los más cañeros, para aguantar toda la noche bailando. Bien, pues hoy mismo hemos cambiado de opinión cuando hemos visto este modelo de Stradivarius que nos ha dejado con la boca abierta. Un botín elegante, que nos va a estilizar la pierna a más no poder y que cuestan menos de 30 euros. No queremos meterle prisa a nadie, pero hay cosas que no se pueden dejar escapar y estos botines tienen toda la pinta de agotarse.

Botines de efecto piel con tacón de 8 cm, de Stradivarius. pinit stradivarius

Es un modelo de polipiel, con efecto troquelado (imitación cocodrilo) con dos aberturas laterales perfectas para adpatrse a todos los anchos de pierna. La punta es también perfecta, ni redonda ni demasiado afilada y el alto de la caña es apto para poder llevarlos con falda o pantalón. Pero lo mejor es su tacón, 8 cm de alto que harán que tus piernas parezcan infinitas.

Botines de Stradivarius (29,99 euros). pinit stradivarius

Y todo por menos de 30 euros porque solo cuestan 29,99 euros. Hay tallas desde el 35 hasta el 41 así que es prácticamente imposible que no encuentres tu número. Eso sí, o te das prisa en hacerte con ellos o no podemos asegurarte que duren mucho en stock. Tienen toda la pinta de arrasar en cuestión de días.