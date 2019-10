11 oct 2019

Con la boca abierta nos hemos quedado en la redacción al descubrir esta ganga que acaba de sacar a la venta Lefties. Ni los chollos de Zara ni las botas cowboy más baratas que encontramos a principio del otoño (también de Lefties) superan esta noticia que nos acababa de alegrar el viernes. Y es que si eres de las pocas que todavía no se habían hecho con unos botines cowboy y tu excusa era el precio... Ya no tienes escapatoria para seguir la tendencia que más llevan influencers. Rocío Osorno con un modelo de Pull&Bear, María Pombo con unos también low cost o Mery Turiel, que ha hecho de unos de Mango su modelo favorito son algunas de las que se han rendido a esta moda.





Una moda a la que algunas se resistían por el precio desorbitado de algunos modelos. Pero, junto a las chunky sneakers, el calzado de estilo cowboy se ha convertido en el must have de esta temporada hasta el punto que firmas como Pull&Bear han tenido que abrir lista de espera para una de sus botines. Sin embargo, Lefites ha desafiado el precio del mercado con unos en color negro muy bonitos que cuestan... ¡17,99 euros!

Se trata de un modelo de punta bastante pronunciada, tacón no muy alto y en charol. Son unos botines perfectos por la altura de su tacón que permite usarlos para el día a día y por el acabado brillante que hacen que sean muy originales. Además, tiene gomas en los laterales y su caña tiene una altura perfecta para combinarlas tanto con vestido como con pantalones. Todavía no aparecen en la web de Lefties y desconocemos si ya están en tienda, pero quien avisa no es traidor. Así que presta mucha atención si quieres hacerte con ellos porque su diseño y su precio van a hacer que desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos.