28 oct 2019

Paula Echevarría se encuentra en uno de sus mejores momentos personales y eso se nota. Su relación junto a Miguel Torres va viento en popa y la felicidad que irradia se nota también en sus redes. La actriz, además de publicar imágenes con el ex futbolista, continúa compartiendo sus mejores looks y los últimos que han enseñado han sido todo un éxito. Lo hizo con el vestido negro de Zara que no te vas a quitar en todo el otoño (y cuesta menos de 30 euros) y con los shorts efecto piel de Mango que mejor sientan con botas cowboy. Ahora, ha enamorado a sus seguidores (y tenemos que reconocer que también a nosotras) con un conjunto de Stradivarius ideal.





El último estilismo que ha conquistado a los seguidores de Paula ha sido uno protagonizado por un traje de Stradivarius. Se trata de un conjunto de blazer y falda (en vez de pantalón) de cuadros vichy rojos y negros. Este es uno de los modelos más originales que ha sacado la firma de Inditex y que puedes comprar también en estampado de príncipe de Gales. Además, es de los más baratos que hemos visto hasta ahora ya que la americana cuesta 35,99 euros y la falda 17,99 euros.

Así ha combinado Paula Echevarría el conjunto de Stradivarius de cuadros. pinit @pau_eche

La blazer es larga y la falda es un modelo mini y ajustado con una cremallera plateada en el centro y un cinturón del mismo tejido con hebilla. Paula Echevarría optó por combinarlo con una camiseta de manga corta gris con letras rojas, botas de estilo militar negras de MAS34, un bolos negro de Louis Vuitton y joyas de Tous. Un conjunto otoñal perfecto que, combinándolo con medias y un jersey de cuello vuelto, se convierte en uno ideal para el invierno.