30 oct 2019

No es imposible, pero resulta dificilísimo encontrar todos los días de la semana (o, al menos, en los laborales de lunes a viernes) un look que maximice tendencia y estilo. Porque no tenemos tiempo y porque no nos da tanto de sí el armario. Por eso nos resultan tan agradecidos los básicos, esas prendas sencillas y sin complicaciones que nos permiten mil combinaciones baratas, discretas y cómodas. Con una contraindicación añadida: pueden llegar a ser bastante monótonos y, por ende, aburridos. Para sortear ese peligro, nada mejor que imitar a Rocío Osorno y no quedarnos en el gris, el marrón o el negro. Apostarlo todo al verde, por ejemplo.





VER 22 FOTOS Los mejores looks de Rocío Osorno: sus vestidos, monos y tops low cost

El jersey de punto verde que lleva Rocío Osorno es de Lefties. pinit LEFTIES

La estrategia del verde es básica, sobre todo para las mujeres con el pelo oscuro y la piel no demasiado blanca. Como sucede con el rojo, levanta inmediatamente cualquier look gracias a su intensidad de color y el contraste con una buena melena castaña. Por muy básico que sea el patrón de una prenda verde, resaltará inmediatamente a quien la lleva, a poco que sepa sacarse partido con un buen maquillaje. Lo vemos en Rocío Osorno: un golpe de melena unos labios marcados y está impresionante con un jersey que no llega a los 13 euros (12,99) en Lefties.

Vaqueros de Lefties adornados con rotos estratégicamente colocados. pinit LEFTIES

La jugada de estilo de este look básico no puede salir más redonda, porque los pantalones rotos, también de Lefties, tampoco lleguan a los 20 euros (19,99). Total, menos de 33 euros por un estilismo básico, relajado, pero que no es nada soporífero gracias al intenso verde del jersey. Importante: pensar muy bien si elegir unos vaqueros con rotos o sin ellos.





VER 10 FOTOS Los 10 vaqueros que mejor sientan: hacen la cintura más delgada y buen culo

Aunque los jeans con rotos tienen su público, lo sensato es lucirlos en el tiempo libre o para ocasiones nada formales. Por lo general, este tipo de pantalones no encajan demasiado bien en el entorno laboral, sobre todo si tienes en perspectiva progresar en el escalafón. Si tus jefes no son seguidores de las tendencias de moda, pueden parecerles poco serios. Lefties los tiene sin rotos y en distintos tonos de azul por el mismo precio.