7 nov 2019

Lo admitimos: estamos obsesionadas con el rosa, sobre todo para los looks de fiesta. El color millenial por excelencia nos gusta en todas sus formas: empolvado, asalmonado o fucsia. Y este año estamos decididas a prescindir de los looks negros que año tras año nos salvan la Nochevieja: 2020 merece un poco más de diversión y espectacularidad. Este vestido que Rocío Osorno luce en la playa, en sus vacaciones en Las Maldivas, encaja perfectamente en nuestro propósito. No puede ser más divertido, más sexy ni más rosa. Y, por suerte, no viene de ninguna colección del gran lujo sino del paraíso de los vestidos de noche baratos y para todas las tallas: Asos.

Este es el vestido de Asos que lleva Rocío Osorno y que nos ha enamorado a primera vista. pinit

Lo que más nos gusta de este vestido que lleva Rocío Osorno (a parte del color) es su estilo, radicalmente retro. Esa silueta micro híper ajustada y drapeada y el escote corazón son cien por cien años ochenta, la gran década de la diversión loca. La decoración con volantes de las mangas es el remate perfecto para un look sexy, alegre y que lo mismo favorece a las pieles bronceadas que a las ya muy muy blancas. Este vestido es la fiesta misma.





El vestido está disponible en Asos y es de la marca Club L London. El precio es un verdadero chollo: 89,99 euros. Te recomendamos que eches un vistazo a los vestidos de fiesta rosa de Asos, porque te vas a encontrar con más de una sorpresa: diseños baratísimos y preciosos, en absolutamente todas las tallas y a un precio súper sensato. Además, ahora que hemos visto a Rocío Osorno reciclar este look de fiesta para una noche en la playa, ya le vemos una segunda utilidad a los outfits de Nochevieja con el color subido de tono. Próximo objetivo: vacaciones de invierno al lado del mar.