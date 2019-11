8 nov 2019

Su nombre significa desgarbado, pero no te los puedes poner con cualquier cosa. Marcar cintura con un cinturón y doblar el vaquero a la altura del tobillo son imprescindibles si no queremos ir como un cuadro. Sandalias, salones y botines cortos son el calzado ideal para acompañarlo, porque el bajo ajustado no deja muchas más opciones. Pero los slouchy no son una misión imposible, y Teresa Bass nos lo ha demostrado.

En uno de sus últimos estilismos, la influencer ha apostado por este tipo de pantalón vaquero que desde el final del verano está ganando sitio en las estanterías de nuestras tiendas favoritas. Anchos de pierna pero estrechos de cintura y bajo, Teresa Bass escogió para combinarlos un jersey de punto con aplicaciones de perlas y unos botines.

El bajo del pantalón ya es lo suficientemente estrecho, por lo que no es necesario recogerlo. pinit Zara

Tanto el pantalón como el jersey los podemos encontrar en el catálogo de Zara. El vaquero en color índigo cuesta 29,95 euros y está disponible en las tallas comprendidas entre la 32 y la 44. Como Teresa Bass contó a sus seguidores de Instagram, se trata de un pantalón de diseño ancho, y es muy importante acertar con el tallaje correcto. “Me lo compré en una 36 y me lo tenía que haber comprado en una 34”, comentó.

Estos Jeans Z1975 Authentic Slouchy están disponibles en 9 colores, y si consigues introducirlos con éxito en tus outfits, puedes añadir tonos como el rosa palo, el kaki o el verde pastel a tu armario, además del negro o el azul claro.

Los pantalones, como se ve en la imagen de su perfil, tienen una pernera muy holgada. pinit Zara

El jersey de perlas también tiene un precio de 29,95 euros y está confeccionado en gris claro, con cuello redondo y manga larga. Para dejar el imprescindible cinturón a la vista, la influencer recoge la parte delantera de la prenda por dentro de los pantalones, a pesar de que no se trata de un jersey muy largo.

Las aplicaciones de perlas aclaran los grises del jersey y le dan unos tonos brillantes diferentes.. pinit Zara

Con los botines cortos que dejan entrever la parte superior del tobillo Teresa Bass completa con nota uno de los looks tendencia de la temporada otoñal. ¿Te animas a sumarte a la fiebre por los slouchy jeans?