21 oct 2019

Sabemos que todavía es un poco pronto para pensar en Nochevieja , pero si no quieres recorrerte las tiendas a última hora buscando un look casi imposible de encontrar, es mejor que hagas comiences a pensar en el estilismo para fin de año. Ya nos apuntamos la idea sexy de Collage Vintage, los pantalones brillantes de Bershka de Sofia Suescun o el vestido rosa metalizado de Cristina Pedroche. Ahora hemos tomado nota de la propuesta de Teresa Bass, que sin duda es la más cómoda y calentita que hemos visto hasta ahora.

La influencer de Granada ha compartido con sus seguidores una imagen en la que aparece con un look perfecto para los días festivos en los que, además de ir ideal, también necesitamos ir calentitas. El outfit escogido está formado por un vestido mini negro de terciopelo (el tejido más buscado en esas fechas) de manga larga. Un diseño no demasiado ajustado de la firma italiana Gaëlle Paris que está repleto de glitter y tiene como adorno un cinturón con hebilla en forma de corazón. Cuesta 185 euros y nos encanta cómo ha decidido combinarlo Teresa.

Este es el vestido perfecto para Nochevieja que ha llevado Teresa Bass. pinit gaëlle paris

La instagramer escogió unas botas de caña estilo calcetín XXL. Una idea perfecta con la que además de ir sexy e ideal conseguirás ir muy calentita. Pero no solo eso, si el vestido reunía todas esas características más la comodidad, las botas también. Y es que este calzado con un tacón ancho y no demasiado alto te permitirá aguantar y bailar toda la noche sin preocuparte por el dolor de pies. Teresa completó el estilismo con un look beauty formado por un labial granate, sombras oscuras y el pelo liso. ¡De diez!