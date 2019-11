9 nov 2019

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Nagore Robles con un look tan cómodo y desenfadado. Además de sorprendernos con un cambio de look -se ha cortado el pelo, igual que lo hizo hace poco Paula Echevarría- también lo ha hecho con un conjunto más relajado que nunca, muy alejado de los vestidos o outfits sofisticados que suele llevar a las galas y los debates de Gran Hermano Vip, programa en el que es colaboradora.

Y tenemos que reconocer que Nagore se ha quitado unos años de encima con un look que, además, sirve para las 24 horas del día. Solo tienes que añadir una cazadora de cuero para la noche o un jersey de punto si lo quieres llevar por el día. Si a ti te ha gustado tanto como a nosotras, sigue leyendo porque tenemos fichadas desde las prendas hasta los accesorios.

Nagore ha apostado por un look de camiseta blanca (cualquiera tenemos una en el armario) de Zara y una falda midi asimétrica con estampado de flores de Stradivarius. Una prenda que cuesta menos de 20 euros. En concreto, 19,99 en la web de la firma pero si quieres una igual tendrás que darte prisa porque se está agotando por momentos. la talla S ya ha volado.

La falda que lleva Nagore Robles es de Stradivarius, cuesta solo 19,99, pero ya se está empezando a agotar en algunas tallas. pinit stradivarius

Pero lo que pone el punto fuerte al outfit y que le rejuvenece definitivamente (vale, el corte de pelo también ayuda a quitarle años de encima) son las botas de cowboy. Esta tendencia, que arrasa este otoño/invierno entre las influencers, no ha pasado desapercibida para Nagore que ha elegido un modelo en negro de caña alta de la firma Au Revoire Cinderella. Cuestan 250 euros y están disponibles en la web de la firma en todas las tallas.

Las botas cowboy de Nagore son de la firma Au Revoire Cinderella. pinit au revoire cinderella

Una combinación ganadora de falda midi más botas cowboy que, además de comodísima, te quitará años de encima. ¿Te apuntas a este look rejuvenecedor? Nosotras, sí.