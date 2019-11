19 nov 2019

¿Quién dijo que el blanco era solo para el verano? Después de que las redes se hayan inundado en looks total white de la mano de influencers como Trendy Taste y que hasta la Reina Letizia haya sucumbido a este color par el frío, está más que demostrado que el blanco es también un color para el invierno. La última en confirmarlo ha sido Paula Ordovás, que con un vestido muy original ha demostrado que es de las influencers que mejor sabe cómo acertar con un looks.





Paula Ordovás escogió este estilismo para una gala de premios que tuvo lugar el mes pasado. Ha sido ahora cuando ha querido compartir con sus seguidores todos los detalles de un look que sin duda se cuela entre los mejores que tiene. La influencer deslumbró con un diseño que firma Fernando Claro, un minivestido de corte evasé y palabra de honor. Sin embargo, lo característico y original de la prenda eran unos manguitos ajustados que terminan en volumen con manga farol que puedes ponerlos o no con el vestido. El diseño resaltaba el moreno de Paula que, sumado a los complementos y maquillaje, conseguían un look de matrícula de honor.

Paula optó por romper el blanco impoluto con unos salones joya rojos de Manolo Blahnik. Contraste que combinó con el look beauty al llevar el labial en el mismo tono. En cuanto al peinado, la instagramer, acompañó el vestido con unas ligeras ondas y la raya al medio. Un estilismo delicado y sofisticado que pocas se atreverían a vestir en invierno y con el que Paula ha demostrado que es posible y que además es todo un acierto. ¡Nos encanta!