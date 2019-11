5 nov 2019

Entramos en la temporada alta para la moda de fiesta, a ser posible con el brillo y la lentejuela subida. Estamos preparadas para recibir el aluvión de looks de Nochevieja que nos tienen preparadas nuestras influencers de cabecera, e incluso para plantearnos alternativas impensables en el imperio del vestido sexy y los tops con efectos especiales. La culpa la tiene este lookazo de Cristina Pedroche, súper favorecida cuando opta por los estilos más deportivos. Se trata de un outfit de estilo rockero que triunfaría por romper totalmente la etiqueta de cualquier fiesta de diciembre. ¿A que ya te lo estás planteando en serio? Piénsalo: no tendrías que llevar ningún bolso para guardar los tacones a las cinco de la mañana.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver cómo ha celebrado su cumpleaños Cristina Pedroche.

El look nos encanta, pero tenemos que admitir que no es ninguna novedad. Al contrario: se trata de un clasicazo dentro del estilo rockero que tanto cultiva otra presentadora y colega en "El Hormiguero", Pilar Rubio. En Cristina Pedroche nos parece un outfit más fresco, probablemente por el fantástico maquillaje (una intensa sombra roja conseguida con un labial de Inglot) y las pequeñas trenzas de boxeadora con las que despeja el pelo de la cara.

La camiseta tributo a AC/DC que lleva Cristina Pedroche la encuentras en H&M. pinit H&M

El look de Cristina Pedroche no está disponible en Capriche, su firma favorita. No es un problema; tanto el pantalón de piel como la camiseta son tan tan tan clasicos, que están disponibles en el low cost. Y mucho mejor de precio: los diseños de Capriche son carísimos. Apostamos a que la camiseta va a desaparecer rápidamente ahora que Cristina se la ha puesto. Corre a por ella a H&M, donde la tienes por 9,99 euros.

Los pantalones son otra ganga, pues el low cost está invadido por todos los diseños posibles en tejido sintético efecto piel. Este tipo de pantalón súper skinny y con el talle alto lo encuentas, prácticamente clónico, en Primark. Estamos hablando de una prenda que solo teva a costar 17 euros. ¿Aún dudas de que es un lookazo tremendo a un precio increíble?