25 nov 2019

Compartir en google plus

Si nada más leer el titular has chillado y fantaseado con lo que puede ser, bienvenida. Como buena fan de 'Gossip Girl' mereces saber de la existencia de una colección de ropa que tiene como protagonista al que, probablemente sea tu personaje favorito, Chuck Bass. Y después de saber 'Gossip Girl' vuelve con nuevos capítulos, necesitas una de estas prendas para el regreso de una de las series más míticas. Si las diademas al más puro estilo Blair Waldorf no eran lo tuyo, atenta porque esto te va a encantar.





VER 23 FOTOS 23 looks de Blair y Serena de 'Gossip Girl' que siguen siendo tendencia

A pesar de haberse estrenado en 2007, 'Gossip Girl' sigue dejando de huella y sus seguidores no olvidan a la que se ha convertido en una de las series con más éxito. Los estilismos de Serena Vanderwoodsen, la icónica Blair Waldorf y la historia de amor entre ella y Chuck Bass siguen generando adeptos. Este último, personaje representado por el actor Ed Westwick, es el protagonista de esta colección. Las acusaciones por delito sexual de las que ha sido absuelto no han conseguido derrumbar a un personaje que continua levantando pasiones. Ed ha sacado su propia colección con prendas estampadas con frases e imágenes de el pequeño de los Bass.

Diferentes modelos de sudaderas, camisetas, bolsos, tazas y hasta agendas con la versión más elegante de Chuck Bass es lo que puedes encontrar en este proyecto que acaba de lanzar Ed. Con traje y pajarita y la frase "I'm all about that Bass" aparece estampado en una serie de productos que van desde los 13,59 euros a los 38,98 euros. El actor, que ha anunciado esta noticia a través de su cuenta de Instagram, ha posado con alguna sudadera y lo cierto que es necesitamos ya de ya una prenda con la cara de nuestro personaje favorito de 'Gossip Girl'.