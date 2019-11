27 nov 2019

Ni Zara ni H&M. La tienda low cost que está arrasando con los jerséis esta temporada es Mango. Y podemos decirlo alto y claro después de que la firma barcelonesa haya viralizado este tipo de prendas de punto de su colección otoño/invierno en varias ocasiones.

El primero fue el jersey trenzado inspirado en uno ya creado por Isabel Marant y el segundo, uno multicolor con print de rayas color block en tonos pastel. ¿Te quedaste sin ellos como nosotras? Pues toma nota porque hemos encontrado un tercer jersey viral que te hará olvidar los anteriores.





VER 8 FOTOS Ocho jerséis por menos de 13 euros para las que no pueden esperar al Black Friday

Se trata de un modelo mucho más básico y por lo tanto, mucho más combinable pero igual de calentito y favorecedor. Tiene cuello redondo tipo perkins en canalé, las mangas largas con vuelta y está disponible en cuatro colores diferentes a cada cuál más bonito: amarillo pastel, rosa chicle, el verde menta que ya le fichamos a la instagramer María Fernández Rubíes con su último look básico de aires parisinos, y el más popular de los cuatro, el lila.

De las tops internacionales de Instagram como Lucy Williams a las it girls españolas más populares como Blanca Miró o Julieta Pradós. Todas ellas coinciden en que la mejor prenda llevar con este jersey con los pantalones, ya sean jeans, de traje o de efecto piel. Y por supuesto por zapatillas, si son chunky sneakers mejor.

Aunque nuestro imaginario estilístico dice que si lo combinas con una falda midi, bajo un mono de tirantes, con botas, con botines o incluso con zapatos de tacón, vas a acertar de lleno. Y lo mejor es que su versatilidad te permitirá sacarle partido en multitud de ocasiones.

Fíchalo en la página web de Mango por 29,99 euros (si es que no te das el caprichazo durante el Black Friday) y no dejes escapar de nuevo un imprescindible para tus mejores looks y para tu fondo de armario.