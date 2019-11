25 nov 2019

Si hay una influencer en quien tenemos que fijarnos a la hora de elegir un jersey bonito este invierno es María Fernández-Rubíes. Una verdadera experta en prendas de punto, no se le resiste ningún estilo. Ni los tonos flúor (que lleva a juego con los accesorios), ni los estampados (este de llamas nos encantó), incluso las chaquetas de punto más informales, que combina con vestidos lenceros para outfits de noche. Siempre elige bien y por eso no hemos dudado en copiarle este look, de la cabeza a los pies, con un jersey de Mango en un tono que levanta cualquier lunes de invierno como este.

El plan es sencillo: solo necesitamos unos vaqueros negros, el jersey de color de Mango, unos pendientes XL con extra de brillo, sandalias joya y un accesorio clave para este look de inspiración francesa, la boina. La pieza clave, el jersey. Una pincelada de color entre tanto blanco, beige y negro.

El jersey que ha elegido María es un modelo de la firma low cost española que cuesta 29,99 euros. Ella lo lleva en turquesa, pero está disponible en tres colores más -con el mismo precio-: amarillo, rosa y lila. Es corto, pero muy ancho (la silueta de la prenda es cuadrada) y con un ligero cuello levantado de canalé. Las mangas son amplias también y quedan ideales con una o dos vueltas. Debido a su corte oversize, te recomendamos que elijas una talla menos de la que sueles llevar, de ahí que la talla XS esté agotada en todos los colores. Del resto, de la S a la L, lo encontrarás sin problemas .

El jersey turqiesa que lleva María ernández-Rubíes es de Mango, lo tienen en más colores y cuesta 29,99 euros.

La influencer lo ha combinado con unos vaqueros negros (puedes elegir los que más te gusten, los que lleva ella son rectos pero en la web de la firma lo proponen con slouchy) y unas sandalias joya de Zara. Pero el toque que más nos gusta es el de los pendientes largos, con una cascada de brillo que ilumina todo el look, y la boina, que le da el toque francés al outfit. Cierto es que los estilismos básicos nos gustan, pero cuando vemos detalles como estos, no nos podemos resistir a copiarlos.

María Fernández-Rubíes ha apostado por unos pendientes en cascada como estos de My Peep Toes shop. La mala noticia es que están agotados (35 euros).

La boina remata este look sencillo pero con un toque diferente que estamos deseando llevar para nuestros planes de afterwork navideños.