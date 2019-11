11 nov 2019

Primero llegaron lisas, en negro, en crudo, en granate, para conquistarnos sin estridencias, convirtiéndose en una de las prendas ideales para el final del verano. Después se adaptaron a los rigores del otoño, con el efecto piel, confirmando que sus tablas y su diseño a media pierna habían llegado para quedarse. Y más tarde se adaptaron a los tonos otoñales, para ser el compañero ideal de abrigos y cazadoras de tonos oscuros.

Mery Turiel sabe que la falda midi plisada es una de las prendas de la temporada de otoño y no ha dudado en recurrir a ella para uno de sus looks domingueros más románticos y hogareños. Porque como ella misma comentó con sus seguidores de Instagram, el diseño que escogió es una prenda muy versátil que se puede usar tanto con un look desenfadado como en nuestro compromiso más elegante.

Ataviada con un jersey en color crudo y con el pelo recogido en un moño, la joven se fotografió de espaldas mientras ojeaba unas revistas. Y, como es habitual en la influencer, de pronto las preguntas sobre la procedencia de la falda se repetían entre sus seguidoras. La respuesta no tardaría en llegar en las Stories, donde Turiel aclaró que la prenda pertenece al catálogo de Asos.

Blanca con estampado de leopardo pequeño en color negro, esta falda midi plisada de satén tiene un precio de 49,99 euros y está disponible en todas las tallas menos la 38, en la que ya se ha agotado. Sus tonos claros la convierten en una falda ideal para los estilismos más románticos, que se basan en prendas crudas, o más atrevidos, aprovechando las posibilidades de combinación que ofrecen los puntos negros.

Una incorporación a tener en cuenta tanto si eres una enamorada de las midi como si, por fin, te vas a unir a esta tendencia de moda que tanto gusta a las influencers. Y a nosotras.