29 nov 2019

Madame de Rosa es una de esas influencers que, a lo mejor no la seguimos para copiar exactamente sus looks, pero sí lo hacemos para recrearnos la vista con esos maravillosos jerséis, accesorios, combinaciones de estampados e incluso maquillajes que no dejan de sorprendernos.

El último estilismo que ha subido a la redes tiene todo esto. Color, accesorios joya, lentejuelas y una prenda que queremos inmediatamente en nuestro armario para estas fiestas: un top de Lefties que cuesta meno de 18 euros.

Madame de Rosa ha elegido esta prenda económica y le ha dado un twist para hacerla especial. Con dos sencillos trucos. Uno de ellos es llevarla con unos simples vaqueros anchos negros adornados con un cinturón de hebilla de strass; el otro, adornar su melena con múltiples horquillas en línea. Porque las prendas tienen un valor real, el precio, y otro añadido, la forma de combinarlas. Puedes ecnontrar el top en la firma de Inditex por 17,99 euros.

Pero sin duda, los accesorios son los que suben el nivel del look al máximo. Ángela Rozas sabe que si quieres triunfar con tu estilismo, tienes que salirte de lo habitual y lo ha hecho con las horquillas. ¿Cómo? Mientras el resto nos pondríamos solo una, ella se pone toda una hilera. Grandes, cada una de un estilo diferente y, aparentemente, sin nada que ver la una con la otra. El resultado salta a la vista.

Ya sabes, no nocesitas hacer una gran inversión para conseguir un look de fiesta cómodo, original y cargado de brillo. Gracias, Madame de Rosa por darnos una de las mejores lecciones de estilo de cara a las navidades.