3 nov 2019

Una de nuestras influencers, favoritas, Paula Ordovás se encuentra en Nueva York para correr en la maratón de la Gran Manzana, así que lo primero es lo primero... ¡Mucha suerte Paula! En sus andanzas por la ciudad que puso de moda (entre otras muchas cosas) nuestra querida Carrie Bradshaw, la influencer nos ha dejado looks para el recuerdo, pero también nos ha dado una lección de estilo basada en el "menos es más" que hemos apuntado con ahínco.





Paula subió ayer a Instagram un estilismo de lo más básico y 'casual' que cualquiera podría reproducir. ¿El truco infalible? Un toque joya que nos ha cautivado.

Las prendas seguro que las puedes encontrar en tu armario: un pantalón negro, unos botines del mismo color (hemos encontrado los perfectos en Zara) y una camiseta blanca. Hasta ahí todo bien. Pero el cinturón es la clave para que un look algo aburrido se convierta en un 'outfit' que necesitamos copiar más pronto que tarde.

Lo mejor de todo es que el accesorio es tan low cost, que si aún no te has unido a la moda, tu monedero no sufrirá si lo haces. Por si te has enamorado tanto como nosotras de la sencilla combinación, hemos encontrado uno muy similar al que lleva Paula en la web de Zara. Solo cuesta 15,95 euros y es perfecto para llevar tanto con vaqueros como con vestidos.