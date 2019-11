4 nov 2019

La MTV ha revolucionado Sevilla con la celebración de la última edición de sus premios europeos, y en su alfombra roja hemos podido ver invitados del mundo del cine o la canción, galardonadas como Rosalía e influencers como Mery Turiel. Una cita para la que la valenciana escogió un vestido romántico ideal para las citas más importantes del otoño, desde una boda hasta una cena con cierta elegancia.

El vestido pertenece a la línea Woman Fiesta de El Corte Inglés y, tal y como pudimos ver en su cuenta de Instagram, le queda como un guante. Realizado en gasa y color nude, este vestido largo con volante en el cuello cuenta con motivos florales creados con lentejuelas en toda la prenda. La falda está compuesta por sucesivos volantes y tiene un forro interior a tono, aunque en los hombros, la espalda y las mangas queda transparente.

Este vestido romántico con lentejuelas y plisados tiene un precio de 299 euros y si ya sueñas con él, que sepas que en las tallas 38 y 44 ya se ha agotado, y solo está disponible en la 40 y la 42.

A pesar de que su composición no está especialmente indicada para las estaciones más frías, este vestido puede ser una excelente opción para nuestros compromisos otoñales más elegantes. Y entre las prendas de abrigo más indicadas para combinarlo, más allá del siempre funcional negro, estaría un bolero o chaqueta de pelo en el tono en el que vayamos a combinar los accesorios y complementos.

La influencer valenciana no necesitó una prenda de abrigo gracias al suave otoño que está viviendo la capital hispalense, aunque sufrió un pequeño percance con su “vestido precioso, largo y maravilloso” tal y como ella misma compartió en sus redes. Tras llegar a Sevilla Mery Turiel olvidó “encima de mi asiento” el vestido, y tuvo que regresar desde el hotel hasta la estación. Una vez allí, gracias a que “alguien lo ha sacado” del tren, pudo recuperarlo, y lucirlo en los MTV EMA.

A pesar de que no pudimos verlo en la imagen que colgó, suponemos que la influencer aprovechó el bien tiempo para acompañar este vestido con unas sandalias en color nude o blanco. Aunque a la vista de su look de maquillaje, que se hizo ella misma, no podemos descartar que fuesen en un tono oscuro. Fuese cual fuese el tono acompañante, sigue siendo el vestido que nos gustaría ponernos en todas nuestras citas más importantes.