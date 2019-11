18 nov 2019

Compartir en google plus

Es inevitable pasarse por el perfil de Instagram de Mery Turiel si aún tienes por delante alguna boda de invierno o has de encontrar un look adecuado para un evento formal. Turiel es referencia obligada a la hora de investigar qué prendas y qué siluetas marca la tendencia para este tipo de citas que nos permiten vestirnos con mayor cuidado. El consejo de estilo que nos ofrece en esta ocasión no puede ser más aprovechable: sustituir el clásico vestido de cóctel o largo por un mono con el pantalón tipo palazzo. Una decisión súper inteligente de cara a las bajas temperaturas que nos esperan.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver una recopilación en vídeo de los mejores looks en Instagram de Mery Turiel.

En realidad, el mono tiene unas perneras tan espectaculares, que puede llegar a pasar por un vestido. Pero no. Es un mono y de un color ocre maravilloso, que nos aporta un poco de calidez precisamente cuando más la necesitamos. La exagerada silueta en A que consigue el pantalón campana alarga la silueta de una manera maravillosa, un efecto al que también contribuye el nudo que marca la cintura y el escote en pico. En cuestión de estrategia, este diseño es una genialidad.





VER 12 FOTOS Los vestidos de invitada más bonitos de las influencers en Instagram para bodas de otoño

El mono está firmado por la marca española Cuplé y, la verdad, no es nada caro si tenemos en cuenta su sofisticación y todas las ventajas que proporciona su estudiado diseño. Lo tienes aún en la tienda digital de la firma por 119 euros. Y, además, en una variedad de tallas que no es la habitual en este tipo de prendas: hasta la XXL. Para rematarlo, te sugerimos accesorios dorados y un look de pelo mojado como el de Mery Turiel. Irás perfecta.