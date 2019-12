2 dic 2019

Diciembre ya ha empezado, y si miras tu calendario (y no nos referimos al de Adviento), quizá empieces a agobiarte con la cantidad de citas sociales que acumulas en las próximas semanas. Con la excusa de brindar por la Navidad, las cenas, fiestas y reuniones se multiplican, y con ellas no solo se resiente nuestra dieta: la cuenta corriente nos pasa factura. Toca buscar modelito para ser la invitada perfecta y más vale que sea 'low cost' porque, de lo contrario, la cuesta de enero va a empezar antes de lo que imaginábamos...





En nuestra búsqueda de looks para Navidad y Nochevieja nos hemos topado, una vez más, con una propuesta de Sandra Majada que confirma por qué su cuenta de @Invitada_perfecta es una de las que más nos inspira en Instagram. La influencer ha apostado por uno de los vestidos más sexys de la nueva colección de fiesta de Zara que nos garantizará ser la mejor vestida de la fiesta.

En terciopelo negro, con un favorecedor cuello 'halter', imponentes mangas de organza transparente con lunares bordados y un impresionante escote a la espalda, este minivestido ajustado de Zara (que, por si no fuera suficientemente ideal solo cuesta 25.95 euros) es una opción perfecta no solo para tu look de Nochevieja, también para la cena de Navidad con tus amigas y para esa fiesta en la que es más que probable que te encuentres con tu 'crush'. ¿La mala noticia? Ha volado, y hasta nueva reposición, está agotado en todas las tallas. ¡Amancio, ten compasión de nosotras, que estamos en una época de magia y celebración!