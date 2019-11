12 nov 2019

Las ventajas del negro son innumerables, sobre todo en los looks de fiesta. Es un color elegante, afina la silueta y te permite mantenerte en una discreta oscuridad. Siempre lo tendremos ahí, como refugio. Sin embargo, es una pena no aprovechar la oportunidad que nos ofrece la Nochevieja para brillar, también a las curvys. En pocos momentos del año podemos vestir lentejuelas, dorados, terciopelos y brillos como podremos hacerlo en la última noche de 2019. ¿Por qué no hacerlo? Asos, la tienda multimarca que más cuida las tallas grandes, incluye en su colección de fiesta vestidos espectaculares que te van a quitar las ganas de recurrir al sempiterno negro. Prepárate.

El look que más nos ha impresionado en la nueva colección de fiesa de Asos es el esmoquin de terciopelo con adorno de perlas de Asos Design Curve (128,99 euros). Cierra con un lazo de satén en el lateral y va bordado con una red de perlas espectacular. Tanto o más llamativo es el vestido midi de lentejuelas tornasoladas de la misma firma (109,99 euros). Lleva un favorecedor escote en V, un cinturón para marcar al máximo la cintura, la parte delantera cruzada y mangas blusón.

Otro favorito que también apuesta por las lentejuelas, pero esta vez en versión corta. Se trata de un vestido de la colección Asos Design Curve (109,99 euros) con manga blusón, esocte en V y frontal cruzado. Nos encanta el formato mini que permite lucir pierna y el detalle precioso de anudar la cintura con un lazo negro.

No hemos podido resistir la tentación de seleccionar este vestido negro porque no tienen nada de discreto, al contrario. Es un diseño de la firma británica Flounce London Plus (76,99 euros) confeccionado en terciopelo bordado con lentejuelas multicolor y con un diseño asimétrico súper llamativo. Lleva una sola manga y ligeramente abombada y posee un corte slim que se ciñe totalmente al cuerpo.

Un vestido casi princesa para las más valientes. Si tienes pensado asistir a una cena formal en la que la fiesta no va a desmadrarse nada de nada, puede ser tu opción. Se trata de un diseño de Asos Design Curve confeccionado en tul, con las mangas de encaje y un escote pronunciado también adornado con encaje (96,99 euros). Además, lleva adornos de pedrería bordados en la cintura y las mangas.

Por último, otro vestido para llamar la atención, y mucho. Este diseño cruzado y corto, confeccionado en un tejido bordado con lentejuelas de colores, es de Club L London Plus y lo encuentras, como todos los demás, en Asos (89,99 euros). Tiene cierto peligro porque solo va sujetado por el cinturón que anuda a la cintura, así que quizá te convenga ingeniar alguna manera discreta de cerrarlo. ¿O no?