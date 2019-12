3 dic 2019

Se nota que se acerca la fecha más señalada del calendario laboral de Cristina Pedroche: jamás la habíamos visto tan delgada y fibrosa como en este mes. No es solo que esté corriendo maratones (acaba de participar en el de Valencia), sino que en pocas semanas tendrá que presentar las campanadas de Nochevieja con un ¿vestido? que le impedirá ponerse ropa interior (lo ha confesado ella misma), con lo que seguramente está centrada en mostrar un cuerpo lo más cincelado y escueto posible. Va por buen camino, porque el tipazo que luce con este conjunto de inspiración cowboy es impresionante. ¿No es una maravilla esa chaqueta crop con los flecos joya? No puede ser más sexy. La necesitamos en nuestro armario ya.

El conjunto de chaqueta cropped y con flecos joya está disponible en la tienda online de Öh My Collection. pinit Öh my collection

La inteligencia de este conjunto para conseguir esa impresionante silueta curvilínea que luce Cristina Pedroche es total. Lo consigue de dos maneras: creando volumen en la zona superior, gracias a la chaqueta corta y con el llamativo adorno de los flecos joya; y eligiendo una falda con un patrón línea A que busca, sobre todo, marcar la cintura. Eso sí: Cristina Pedroche la lleva súper ajustada, para que no quede ni una sola curva sin acentuar.





Si te ha enamorado este look tanto como a nosotras, aún puedes hacerte con él en la tienda online de Öh My Collection. No es demasiado caro, aunque tampoco lo llamaríamos low cost. La Diamond Jacket, corta hasta la cintura y con el adorno fantástico de los flecos joya cuesta 79,90 euros. La falda mini a juego, con abertura lateral y cremallera invisible, sale por 39,90 euros. Eso sí: solo los tienes en una talla.