25 nov 2019

Compartir en google plus

Pocas veces hemos visto a Cristina Pedroche tan, tan, tan impresionante como con este vestido de Capriche, su firma de cabecera y especialista en vestidos súper adornados y con un punto de espectacularidad totalmente televisivo. Cómo es de sexy este vestido, que la misma Pedroche, asombrada por lo bonito que queda, ha optado por fotografiarse cual top model. "Este vestidazo merece que pose súper estática para que solo le miréis a él", escribió en su perfil de Instagram. Desde luego que lo merece.

La parte trasera del vestido de Capriche que lleva Cristina Pedroche. pinit CAPRICHE

El vestido está a punto de agotarse en la tienda online de Capriche (no lo olvidemos: venden internacionalmente), pero ya han avisado a sus fans en Instagram que han decidido reponerlo. Si te has quedado prendada de él, es el momento de comprarlo, porque volverá a agotarse rápidamente. El vestido va totalmente bordado de lentejuelas que van componiendo ese hipnótico estampado, pero el precio no es tan abultado.





VER 19 FOTOS Los vestidos de Nochevieja que podrás comprar en el Black Friday 2019 más baratos

Puedes encontrar el vestido de lentejuelas de Cristina Pedroche como el vestido Karmas en el website de Capriche y a un precio de 135 euros. Nada caro si tenemos en cuenta que compramos un look de fiesta espectacular. El estilismo de la tienda lo combina con unas botas altas, pero pensamos que le resta protagonismo y que iría mejor con cualquier zapato o sandalia de tacón. ¿Tú qué piensas?