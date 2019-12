4 dic 2019

Cada vez son más las influencers que se atreven a crear sus propias marcas. Paula Gonu ha sido de las últimas que se han unido a otras como María Pombo. Y las mejores embajadoras de las marcas que lanzan son... ellas mismas u otras influencers. Es habitual que las instagramers posen con las prendas y accesorios que sacan a la venta sus compañeras, sin embargo, no es lo que ha ocurrido con Name the brand, la firma de María Pombo. Si no que ha sido una deportista quien ha lucido de maravilla una de las prendas de la colección.





Ana Peleteiro con un traje negro de la firma de María Pombo. pinit gtres

Ana Peleteiro fue una de las invitadas a una gala de premios del deporte. La atleta escogió para ese evento un traje negro de Name the brand. Un dos piezas formado por una blazer entallada, pero con cierto aire “oversize”, hombreras y los botones y detalles en raso. Cuesta 129,99 euros y tiene su pantalón a juego. Un modelo campana de tiro alto “super strech” y cremallera invisible lateral que cuesta 74,99 euros.

pinit name the brand

La atleta lo combinó con una top negro y unos botines a juego con plataforma. Añadió una coleta baja tirante y un labial rojo. Este traje es una de las prendas estrellas que la colección de María Pombo y lo hay disponible también en blanco. De hecho, fue el que escogió la propia María para la presentación de la firma y del que ya ha presumido en varias imágenes en su cuenta de Instagram. Y no es para menos, porque un traje siempre es un acierto y ambas han demostrado que este sienta de maravilla.