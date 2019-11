17 nov 2019

Si ya es difícil elegir un look perfecto de invitada de boda, lo es aún más en invierno. Por eso, el traje -con permiso de los vestidos- se convierte en una de las mejores opciones y si es tan bonito como el que ha llevado María Pombo, aún más. En un color ideal que favorece especialmente a las rubias, la influencer lo lleva en un look sencillo que nos ha convencido. Después de darnos la mejor idea para elegir unos pendientes de fiesta, ahora nos soluciona también la ropa.





María Pombo suele apostar por la sencillez en sus looks de invitada, pero hasta ahora siempre la habíamos visto con vestido -como en la boda de su hermana, que lo acompañó de una diadema de Zara-. Esta vez ha sido con un traje de chaqueta y pantalón de la firma española Sophie and Lucie, en un tono guinda (aunque en la foto de la influencer parece más anaranjado) que aún está disponible y que también nos parece la opción perfecta para un look de Navidad diferente.

Es el modelo Lion de la firma, en un rojo oscuro con la tela de topos en brillo. La chaqueta lleva hombreras y cinturón del mismo tejido y el pantalón es acampanado en el bajo, para darle movimiento. Las dos piezas cuestan 298 euros y hay tallas disponibles desde la 34 hasta la 40. Un traje cómodo y fácil de llevar, al que le puedes añadir accesorios como una diadema o unos pendientes en tamaño grande. María ha elegido un brazalete dorado y unas cadenitas discretas para el cuello.

¿Y tú? ¿Eres de traje para las bodas? Nosotras, después de ver a María Pombo, seguro que sí.