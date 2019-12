4 dic 2019

Aunque todas y cada una de las tendencias nos vuelvan loca y nos tiente tanto recargar los looks con todo tipo de referencias, lo cierto es que esta temporada el minimalismo ha terminado ganándole la partida a la acumulación. Los estilismos pulcros, directos y sencillos le ganan la partida a lo barroco, un exceso que no encaja demasiado bien con la ajetreada vida que llevamos. Además, las siluetas curvilíneas se ven más favorecidas con estas líneas definidas que con la superposición de prendas y complementos, un volumen extra que resulta muy vistoso sobre las modelos pero que pierde pie en la mundo real. Palabra de Vicky Martín Berrocal, la reina de las blazer y los trajes de chaqueta depurados con un punto chic.

El fantástico look con traje negro y camiseta blanca de Vicly Martín Berrocal. pinit INSTAGRAM

No descubrimos ningún secreto: Vicky Martín Berrocal no se cansa de lucir trajes pantalón y blazers, sabedora de su potencial de estilo y poder estilizador. Problema: el recurso a este outfit puede terminar resultando un poco aburrido, sobre todo si no pensamos en maneras de darle un giro de estilo que le aporte matices nuevos. En este sentido, nos ha encantado la sencillísima combinación que Vicky ha lucido recientemente: un traje negro y con solapa esmoquin de Zara con una límpida camiseta blanca de algodón. El contaste entre el espíritu deportivo de la camiseta y el lujo del traje es una maravilla.





La versión de la blazer en un look de noche que hace Vicky Martín Berrocal. pinit INSTAGRAM

No es la primera vez que la diseñadora sevillana nos sorprende con un giro inesperado del traje, que la tendencia combina esta temporada con camisas con grandes lazadas y profusión de largos collares. Nos encantó también un look con traje de chaqueta negro, con una blazer con los hombros con volumen, un body negro totalmente transparente y un sujetador de encaje a la vista. Una versión sexy del traje que demuestra cómo podermos seguir sacándole partido después de las 11 de la noche.