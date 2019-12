1 dic 2019

Compartir en google plus

¡Es oficial! El 1 de diciembre da el pistoletazo de salida a la Navidad. Los calendarios de adviento se quedan sin su primer chocolate y las luces inundan la ciudad. Ya no es pronto para pensar en los looks navideños que llevarás, y nadie te mirará con extrañeza si ya estás a la busca del perfecto 'outfit' de Nochevieja. Las influencers lo saben y ya nos están sorprendiendo con las ideas más originales para las fiestas. ¿La última en hacerlo? Paula Ordovás.





VER 14 FOTOS 15 sandalias de fiesta para brillar en Navidad

No tenemos ni que decir lo que nos encanta un conjunto brilli brilli y Paula ha conseguido crear, con tres piezas, uno perfecto huyendo de los paillettes y la purpurina.

Con un jersey fino de cuello alto en punto brillante, unos pantalones grises oscuros y unos maxipendientes de piedras, la instagrammer nos ha creado una necesidad: tenemos que colgar ese estilismo al completo en nuestro armario. Y sabemos dónde conseguirlo.

No tendrás que ir muy lejos, porque las tres piezas claves del look son de Lefties. El jersey, al que le puedes sacar partido en el día a día con unos 'jeans' está disponible desde la S hasta la XL. ¿Su precio? No puede ser más low cost, únicamente cuesta 12,99 euros.

pinit lefties

El pantalón, de corte culotte y de talle alto, es elástico, por lo que sobrevivirá a los excesos de la Navidad perfectamente. Puede ser tuyo por 15,99 euros y es el básico de fiesta perfecto.

pinit lefties

¿La guinda del pastel? Los pendientes en forma de cascada de piedras, que le dan ese toque festivo y que seguro podrás reutilizar en tus demás estilismos de fiesta. Cuestan 4,99 euros y están disponibles en la web de la firma.

pinit lefties

Sin duda un total look de 10 muy low cost, ideal si en el Black Friday has acabado con todos tus ahorros. Nosotras lo hemos hecho...