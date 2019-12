11 dic 2019

Las influencers ya han comenzado con sus propuestas para Nochevieja y algunas como Teresa Andrés y Marta Lozano ya han apostado por vestidos brillantes. Otras como Nagore Robles, también han recurrido al low cost para encontrar el vestido perfecto. ¡Hasta Cristina Pedroche ya ha dado pistas de cómo será su vestido de las Campanadas!. Sin embargo, nunca pensaríamos que encontraríamos inspiración en una actriz de Hollywood. Ha sido Nicole Kidman, quien nos ha dado una lección de estilo con una nueva forma de llevar un traje. ¿Lo mejor? Que puedes copiarlo en Zara mucho más barato.





Nicole Kidman fue una de las protagonista de la premiere de "Bombshell" celebrada en Los Ángeles. La actriz, que forma parte del reparto de la película, escogió un look masculino ideal para posar en el photocall. Acompañó un sencillo pantalón negro de pinzas con una blazer negra con diminutos brillantes. El modelo de americana tenía las solapas de terciopelo, tejido muy acorde para estas fechas. El traje es el comodín perfecto y la apuesta segura para las actrices en este tipo de eventos, sin embargo, Nicole prefirió combinarlo con una camisa blanca y corbata consiguiendo un estilismo de diez.

Cada vez son más las actrices que se unen a esta tendencia masculina y no es para menos. El look de Nicole sobresalió por encima del resto de actrices. Margot Robbie apostó por un vestido malva largo de un tejido fluido y escote pronunciado. Un diseño con una falda abullonada sobrepuesta y una flor debajo del pecho muy diferente al que escogió Charlize Theron. La actriz que ha cambiado de look escogió un minivestido negro con escote en pico y flecos en el bajo de lo más sexy.

Pero sin duda el look de Nicole Kidman es el que más ha llamado la atención y nos ha servido de inspiración para Nochevieja. Y es que en Zara hemos encontrado las prendas perfecta para conseguir un outfit diferente en la última noche del año. En el gigante de Inditex puedes encontrar una blazer de lentejuelas por 79,95 euros ideal y similar a la de la actriz. También hay una blusa blanca con lazada en el cuello negra que imita la corbata de Kidman por 25,95 euros. Dos prendas que, combinadas con un pantalón negro, forman un look perfecto para dar la bienvenida al 2020.

