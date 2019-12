12 dic 2019

Habrá quien piense que al estilo de Selena Gómez le falta el cálculo y la sofisticación que lucen otras estrellas. No se equivocan: su Instagram no es de ninguna manera el de una adicta a la moda ni una influencer, dedicadas profesionalmente a elegir y lucir determinada ropa. Tampoco parece estar constantemente asesorada por una estilista: sus fotos rezuman naturalidad. Selena tiene tantas cosas que hacer (producir series, grabar discos, fotografiar campañas, colaborar en colecciones de moda...) que necesita vestirse rápido, cómoda y estilosamente, de ahí que no caiga en el terrible efecto catálogo que tanto vemos en las redes. Por eso nos resulta tan fácil clonar sus fantásticos looks. Encajan totalmente con nuestra vida, como este abrigo de Mango.

Selena Gómez levanta un look básico con un precioso abrigo de Mango. pinit MANGO

En una de sus últimas apariciones hemos fichado el que podría ser el estilismo básico del invierno: vaqueros azules clásicos, zapatos retro, jersey negro de cuello alto y abrigo de pelo. De hecho, basta este abrigo para convertir un look que podría considerarse insustancial en otro inolvidable. Se trata de un diseño estampado de cebra espectacular que, a este efecto salvaje, une un patrón que nos encanta: tiene forma de batín.





El espectacular abrigo-batín con estampado de cebra que lleva Selena Gómez es de Mango. pinit MANGO

El maravilloso abrigo de Selena Gómez, un diseño con cinturón desmontable, trabillas laterales y sendos bolsillos a los lados, está además totalmente a nuestro alcance, porque es del low cost español: aún está disponible en la tienda online de Mango. No solo abriga sobradamente para lo que nos queda de inverno, sino que levanta cualquier look con prendas clásicas que te apetezca llevar. El precio, lo vale: 149,99 euros.