Últimamente, Vicky Martín Berrocal no deja de sorprendernos con diferentes looks de fiesta. Y es que la sevillana tiene mucho que celebrar: ha sido una de las finalistas de Masterchef Celebrity (la ganadora fue Tamara Falcó) y su relación con el empresario portugués va viento en popa. Por eso se arregla con sus mejores galas, ya sean de Zara -como esta falda plisada rosa con brillos que nos cautivó- o de su propia firma, Victoria. Y precisamente ha sido este último look de la firma el que más ilusión le ha hecho lucir. ¿El motivo? Que es el primero que hace para la marca.

Normal que no faltara un traje entre sus diseños para Victoria, es el outfit favorito de la diseñadora que lo ha llevado en múltiples ocasiones, negro y de colores. Y no nos extraña nada porque le sientan de maravilla y le hacen una figura mucho más estilizada. Pero esta última, como ella misma confiesa en Instagram, ha sido especial.

"Hace tiempo que quería sacar un traje de chaqueta en Victoria. ¡Pues aquí lo tenéis! El traje de chaqueta es una de las piezas atemporales en el armario de una mujer", pone en su post de Instagram. Y acompaña su foto con unas palabras de la diseñadora Coco Chanel: “Con dos trajes de chaqueta y tres camisas blancas, una mujer podría conquistar el mundo, el corazón de la persona amada y estar siempre elegantísima”.

Y ella lo está, con este dos piezas compuesto por una americana de corte recto pero con hombreras pronunciadas; es el modelo Jenara de Victoria, vale 390 euros y, además de negra, también la hacen en rosa empolvado.

El pantalón también es sencillo pero con un corte flare que queda a altura del tobillo y un botón joya en dorado. En est caso lo hay en más colores (marrón, verde y rosa, además del negro), es el modelo Janet y cuesta 195 euros.

Tanto la chaqueta como el pantalón están disponibles desde la talla 36 hasta la 44 y en este caso, Vicky lo ha combinado con una sencilla camiseta blanca y unos zapatos de tacón en negro con tiras doradas en el empeine.

¿Y tú? ¿Eres partidaria del traje para los looks de fiesta?