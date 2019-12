10 dic 2019

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer: la diseñadora ensalzada a 'influencer' vuelve a dejarnos en Instagram un look de 10 con prendas 'low cost'. Y nosotras, que estamos con la agenda repleta de citas de cara a la Navidad, no hemos podido ver en su nuevo estilismo la combinación perfecta para inspirar nuestro próximo look de fiesta.





Zara vuelve a ser el objetivo sartorial de Vicky Martín Berrocal, que tenemos que reconocer que es capaz de crear looks imponentes con piezas del gigante de Inditex que, a priori, no hubiéramos combinado en un mismo estilismo. En esta ocasión, la diseñadora elige una falda midi plisada con acabado glitter de la pasada colección de fiesta (costaba 39.95 euros) como protagonista de su outfit, sumándose así a la tendencia rojo-rosa que adelantó la marca gallega y ahora no dejamos de ver entre las influencers.

Eso sí, lo más sorprendente del look de Vicky Martín Berrocal es cómo combina su falda de fiesta de Zara con piezas básicas de fondo de armario: una blazer negra con botones dorados (de esas que te compras y te pones absolutamente para todo, desde ir a la oficina a una boda, como hizo la diseñadora hace solo unos días) y una camiseta de algodón blanca tan sencilla, que se cuentan a pares en nuestro cajón.

Sin duda, la propuesta de Vicky Martín Berrocal con este 'total look' de Zara nos parece ideal para llevar a nuestras cenas navideñas con amigos, pero también podemos reciclarla para un sinfín de estilismos más: la falda podemos combinarla con un top lencero para la fiesta de Nochevieja; la blazer se convertirá en tu básico 'working girl' y la camiseta... será la mejor compañera de tus vaqueros hasta en verano.

¿Necesitas más razones para copiar este look 'low cost'?