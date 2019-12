17 dic 2019

Si eres de las que deja todo para última hora y todavía estás buscando tu look para Nochevieja, bienvenida. Si los vestidos de lentejuelas como estos de Bershka de Marta Soriano no son lo tuyo, Rocío Osorno tiene la solución a todos tus problemas. Y es que la sevillana, después de arrasar con el vestido de fiesta de Asos, se ha hecho con el famoso top low cost de lentejuelas de la colección de Navidad de Lefties que también ha llevado Madame de Rosa entre otras. Sin embargo, Rocío ha optado por combinarlo de forma diferente consiguiendo un look de diez.





La influencer es experta en hacer propuestas low cost para todo tipo de ocasiones. Pero sin duda, los looks de invitada y los festivos son su especialidad. Rocío ha vuelto a triunfar con un outfit diferente muy alejado del clásico vestido de lentejuelas y como no, es muy barato. La sevillana escogio el top de manga corta de Lefties de lentejuelas de colores que cuesta 17,99 euros. Un top que hemos visto a varias instagramers y que también ha arrasado en forma de vestido. De hecho es una de nuestras propuestas como outfit perfecto para tu cena de empresa.

Rocío arriesgó y en vez de combinarlo con prendas negras continuó con la gama cromática añadiendo unos pantalones morados. En concreto, un modelo de pinzas de Zara que viene con cinturón incluido y que cuesta 29,95 euros y que también hay disponible en verde y negro. Un clutch metalizado completaban este look de Rocío que sin duda es una de las mejores propuestas para Navidad que hemos visto hasta ahora.