18 dic 2019

La llegada de la Navidad nos pone nostágicos a todos, y con el final del año toca mirar atrás y hacer balance de todo lo que hemos vivido y cómo lo hemos hecho. Pero es que, además, este 2019 también ponemos fin a una década, la segunda del siglo XXI, la que ha visto nacer Instagram y el fenómeno influencer, y en la que el imperio de los 'likes' y los seguidores ha elevado a iconos de moda a la altura de las grandes divas de la música y el cine a las 'it girls'. Una de nuestras favoritas, Mery Turiel, ha caído en esta rueda de nostalgia, y ha querido recordar cómo fueron sus inicios en las redes.

Mery Turiel ha echado la vista atrás y ha compartido en Instagram una foto de su primer look 'de influencer', una imagen de hace más de siete años que, en su día, subió a Facebook para sus amigas, como ella misma comenta en el texto que la acompaña.

"Esta foto tiene 7 años. Es el primer look que recuerdo fotografiar en la calle. Me iba yo sola a alguna calle donde no pasase nadie cerca de casa de mi abuela, apoyaba el móvil donde podía y hacía millones de fotos hasta que salía alguna que me gustase. Tenía que hacer tantas porque sólo tenía los 10 segundos del autotemporizador para posar y no sabía si me gustaba hasta que iba corriendo de vuelta al móvil a verlas. Nadie entendía lo que hacía y por qué preparaba looks a veces para volver a casa y ponerme el pijama. Nadie los veía más que mis amigos en Facebook pero, de repente, alguien me mandaba un mensaje preguntándome de dónde era alguna prenda y me encantaba esa sensación. Lo sigue haciendo. Ojalá nunca pierda muchas de las cosas que fui hace 7 años", cuenta Mery Turiel en el copy de la foto en Instagram.

En la imagen podemos ver a Mery Turiel con una pose un tanto forzada (muy diferente a las fotos naturales que ahora le caracterizan) y un look de fiesta en el que se aprecia una clara evolución de estilo hasta el 'casual chic' con toques bohemios y notas sexys del que ahora presume, y con el que ha conseguido una comunidad de más de casi un millón de seguidores en Instagram.