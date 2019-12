16 dic 2019

Compartir en google plus

Si has llegado a la semana de las cenas de Navidad sin un outfit claro, no te preocupes, porque las influencers no van a dejar de darnos ideas estupendas para nuestras próximas fiestas. Si la semana pasada Mery Turiel se decantó por un mono de Mango, ahora la influencer valenciana apuesta por un vestido corto con el abalorio estrella de estos días, las lentejuelas.

Tal y como confesó en su publicación de Instagram, Mery sufió un “amor a primera vista” con este vestido corto de Bershka, con cinturón de terciopelo a tono. Una prenda de manga larga y pico cruzado amplio, ideal para aquellas a que buscan un vestido de fiesta diferente y acorde con las tendencias.

El vestido corto de lentejuelas moradas de Bershka tiene un precio de 35,99 euros y se está agotando en la talla M.

El vestido del catálogo de Berhska. pinit Bershka

A pesar de que no pudimos ver el calzado de la influencer, tal y como comprobamos en el catálogo de la firma de Inditex, el diseño de la prenda lo convierte en el aliado ideal para nuestro mejor par de sandalias de fiesta.

El contraste de tejidos entre cinturón y vestido, un acierto. pinit Bershka

De lo que sí presumió la influencer fue de los pendientes con los que acompañó su última adquisición. Unos con forma de estrella que forman parte de un set en color plata y brillos que también podemos encontrar en Bershka. Un estilismo ideal para una de las muchas fiestas que tenemos por delante.