18 dic 2019

Primark ha dejado algo que está muy claro: no hace falta invertir mucho dinero para conseguir un look ideal de Navidad. La firma irlandesa se ha propuesto que recurras a ella para vestirte en estas fechas y lo ha hecho con prendas ideales que desafían al low cost. Un top y un vestido rosa fucsia, una blazer joya y una falda muy original. ¡Hasta tienen jerséis navideños para copiarle el look a celebrities como Camila Cabello! ¿Lo último? Un minivestido con el estampado perfecto para Navidad por tan solo 15 euros.





VER 7 FOTOS Siete jerséis navideños frikis que puedes encontrar en Primark por menos de 20 euros

Primark ha sacado a la venta un pichi de estampado escocés. A pesar de que la nueva colección de Stradivarius propone el azul como el nuevo color de la Navidad, el rojo es sin duda el tono perfecto para estos días. Primark lo sabe por lo que ha incluido en su colección un pichi corto de tirantes con cuadros rojos. Una prenda que cuesta 15 euros y que puedes combinar de muchas maneras y usar así para diferentes ocasiones.

La propia marca propone un look muy cómodo y calentito pero areglado que es ideal para cualquier cena navideña. Lo combina con un jersey de canalé y cuello perkins crudo con unos botines de tacón y cordones negros. Añade también un bolso tipo bandolera a juego. Un estilismo casual que completado con unas medias negras hacen de él una opción perfecta. Lo puedes combinar con una blusa negra o jersey de cuello alto y unos stilettos y conseguir un outfit más elegante para la noche. ¡Lo queremos ya!