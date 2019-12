23 dic 2019

Hace unos días Hailey Baldwin nos daba una lección de estilo usando una chaqueta de punto con un look que puedes copiar en Stradivarius. La supermodelo confirmaba que esta prenda es el must have de la temporada y a pesar de que influencers como Marta Lozano ya se han rendido a ella, ninguna la había llevado como Paula Ordovás. La creadora de Mypeeoptoes ha demostrado que esta prenda también se puede usar en looks elegantes sacando su versdión más sexy. ¡Toma nota!

Paula Ordovás ha querido compartir con sus seguidores una de sus últimas propuestas para Navidad y lo ha hecho con un look elegante y sexy que es toda una inspiración. La influencer combinó una falda midi plisada gris oscura con hilo metalizado. Un modelo de Brownie que cuesta 46,20 euros y que tiene una abertura lateral. Paula la combinó con una chaqueta de punto beige también con hilo metalizado de la misma firma que cuesta 32,98 euros. Por último, añadió un cinturón ancho negro de Mypeeptoeshop (45 euros).

Un look con efecto glitter muy elegante y calentito del que Paula sacó su lado más sexy gracias a la forma en la que decidió vestir la chaqueta. A pesar de que la prenda tiene el cuello caja, Paula optó por llevarla abierta en los botones de arriba dejando sus hombros al descubierto consiguiendo un escote barco ideal. Un truco de estilo que tú misma puedes copiar con cualquier chaqueta de punto básica que tengas por casa y obtener así un look sexy para arrasar estas fechas o en cualquier momento del año. ¡Nos encanta!