23 dic 2019

Para las despistadas y las que dejan todo para el último momento, este artículo va dedicado a vosotras. Hace unos días, dimos una solución para esos looks de última hora de Nochevieja con el outfit low cost de Erea Louro. Pero si no has seguido nuestros consejos, has arriesgado y todavía no sabes qué ponerte, aquí tienes una opción perfecta. Y es que, Primark ha sacado varias prendas que son ideales para arrasar la última noche del año. Desde el blazer joya, hasta el vestido viral rosa. Sin embargo, este vestido de brillantes que ha salido a la venta ahora va a terminar de enamorarte y cuando veas el precio caerás rendida.





Después de que las influencers, fashionistas y las firmas de ropa nos hayan propuesto un sinfín de prendas para vestir durante estas fiestas, el vestido de lentejuelas es la opción fácil, sencilla y con la que seguro aciertas. Marta Soriano lo demostró con dos vestidos de Bershka, pero Primark ha desafiado al low cost con un modelo ideal y muy barato. Se trata de minivestido plateado efecto espejos de corte ajustado. Tiene el escote en pico que consigue un efecto estilizador ideal y mangas abullonadas, una de las tendencias de la temporada.

Un vestido muy brillante, apto para todo tipo de siluetas que cuesta 22 euros. Sí, sí, has leído bien. A pesar de que este tipo de prendas suelen costar algo más, Primak ha conseguido hacerse con la opción más barata. Así pues, si tu intención no es invertir demasiado dinero en tu look de Nochevieja y quieres algo que brille (mucho, mucho) este vestido es un sueño hecho realidad. Además se aleja de las clásicas lentejuelas con este efecto disco que nos encanta. ¡Directas a por él!