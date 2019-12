23 dic 2019

Como estamos tan centradas en los looks de fiesta, protagonistas absolutos de las compras de diciembre, nos olvidamos de atender el resto de las colecciones de las firmas low cost, también porque las rebajas de enero están cerca y cualquier tentación ahora mismo preferimos postergarla para los descuentos. Error. Dos de los diseños más bonitos que hemos visto este invierno, en punto de color negro y camel, acaban de salir ahora mismo y se están agotando rápidamente. Va a ser imposible conseguirlos en las rebajas de Mango, así que si te gustan tanto como a nosotras, tendrás que lanzarte a por ellos ahora.

Conjunto de jersey y pantalón de punto de Mango. pinit MANGO

El diseño que más rápidamente está desapareciendo de la tienda online de Mango es un vestido de punto corto, de manga larga y cuello perkins, de espíritu totalmente minimalista. De hecho, el único adormo que lleva es una gran banda de color camel a lo largo de toda la manga. El precio es suculento: 35,99 euros. La verdad es que el look es de lo más cool que hemos visto en punto durante toda la temporada.





También nos quitan de las manos (más bien de las perchas de Mango) un conjunto de jersey y pantalón confeccionados en punto, también de color negro y con las mismas bandas a lo largo de las mangas y en los laterales exteriores de la pernera. Es perfecto si prefieres un look invernal que no sea corto y el precio es igualmente accesible: 25,99 euros el jersey y 29,99 euros el pantalón. Si quieres hacerte con alguno de ellos, no te queda otra: correr.