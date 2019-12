24 dic 2019

Aunque ahora mismo lo que más nos preocupa es que nuestros outfits de fiesta estén impecables para las grandes citas que nos esperan, la verdad es que agradecemos ideas para vestirnos entre fiesta y fiesta de una manera cómoda y relajada. Mery Turiel ha tenido una idea excelente que nos permite seguir en tendencia, pero en un tono de relax absoluto. El primer acierto es elegir un cárdigan como pieza principal de su look: no hay prenda que nos remita a la comodidad del hogar con más rapidez. El segundo, optar por un color crema sobre el que construir un estilismo monocromático que es pura tendencia de temporada. Los pantalones de color arena quedan sencillamente genial. Nos encanta este look total.

El espectacular cárdigan de punto de Molly Bracken que lleva Mery Turiel. pinit MOLLY BRACKEN

El cárdigan lo podemos comprar en Molly Bracken, una firma que afortunadamente talla desde la S hasta la XL. Se trata de una prenda de punto con efecto dulzura total, de corte recto, manga larga y ajustada al cuerpo. Cierra con botones en la parte frontal y queda fenomenal abrochada y combinada con una sencilla camiseta, como la lleva Mery Turiel. Precio: 78,35 euros.

Los pantalones capri en tono arena que lleva Mery Turiel. pinit MOLLY BRACKEN

El complemento ideal para esta chaqueta también es de la firma Molly Bracken: un pantalón capri de tiro alto y patrón ajustado, en un color arena maravilloso (89,56 euros). Aunque te puedes poner la chaqueta con prácticamente todo, esta combinación con cualquier prenda en la gama del marrón claro es especialmente oportuna esta temporada. Un acierto total.