23 dic 2019

Estaba claro que una influencer como Mery Turiel se tenía que guardar los mejores looks de Navidad para estos últimos minutos de compras, una carrera para las más rezagadas o las que prefieren decidir su look de fiesta cuando todas las colecciones han completado ya su oferta. Es comprensible: fastidia bastante que salga el lookazo de tus sueños justo después de que te hayas comprado otro por miedo a quedarte sin talla. La verdad es que este look de Mery Turiel snima bastante a dejar el outfit de finde año para el último momento. Es espectacular y está aún disponible en todas la tallas.

El vestido de terciopelo bordado de lentejuelas que lleva Mery Turiel. pinit MANGO

El vestido tiene todas las tendencias y detalles de diseño posibles: es maximalista pero sin agobiar. Lleva un escote asimétrico y una sola manga, abullonada. Además, está confeccionado en un tejido de terciopelo, con un bordado de lentejuelas que va dibujando rombos. Lleva forro y cierra con una cremallera en un lateral y el precio está un pelín por encima de lo habitual en el low cost más low: 79,99 euros.

Las sandalias que lleva Mery Turiel también son de Mango. pinit MANGO

En realidad, todo el look de Mery Turiel es de Mango, no solo el vestido. Las sandalias de tidas con strass (39,99 euros) tienen un acabado suave, la p.unta redonda y lleva pulsera en el tobillo con cierre de hebilla. Importante: son bastante altas ( centímetros) y el tacón es muy fino. El tacón mide 9 cm.





Otro detalle plateado del look de Mery Turiel: unos pendientes de strass. pinit MANGO

Si te convence todo el look, puedes aprovechar para hacerte con los pendientes también en Mango. Están confeccionados en strass y tienen una espectacular forma alargada y minimalista (12,99 euros). Lleva cierre de tuerca y no de clip, por si acaso no te gusta mostrar demasiado esa zona del lóbulo. La verdad: el lookazo de Mery Turiel es de reina de la fiesta.