26 dic 2019

Kylie Jenner vivió un embarazo absolutamente fantasma, consiguiendo una desaparición total a pesar de la vigilancia extrema a la que es sometida. Su ausencia fue tal, que pensábamos que renunciaría totalmente a mostrar a su hija, Stormi, en las redes sociales que tanto bien (sobre todo económico) y tanto mal (la exposición tiene su lado oscuro) le han hecho. Error. El enamoramiento de la pequeña Kardashian con su hija es tal, que no se cansa de fotografiarla, y su Instagram se ha convertido en testigo público de su infancia. Desde muy bebé, Kylie comenzó a combinar los colores de sus looks con los de su hija, por entonces bebé. Con el paso de los meses, su obsesión por convertir a su hija en un miniyo ha ido aumentando, y en los últimos meses las hemos visto vestidas igual en muchísimas ocasiones. Stormi es el verdadero mini clon de su madre.

Una réplica exacta de su vestido de fiesta, cortesía de Ralph & Russo.

Durante estas fiestas navideñas, Kylie Jenner sorprendió a su familia con un espectacular diseño de fiesta verde de Ralph & Russo que llegó a casa por partida doble: acompañado por una versión mini para Stormi.





El primer día en la nieve de Kylie Jenner y su hija, Stormi.

Para acompañar a su hija a su primera vez en la nieve, Kylie Jenner no dudó en vestirla con una equipación muy similar a la suya: de blanco de pies a cabeza

De nuevo dos looks totalmente clónicos de madre e hija.

Lo cierto es que la relación entre madre e hija no puede ser más tierna: esta obsesión por vestirse igual trasluce un enamoramiento total. Aquí las vemos con el mismo minivestido azulón e idénticas zapatillas daddy con calcetines blancos.

Hasta los looks más sexy de Kylie Jenner pueden tener una versión micro para su hija Stormi.

Incluso los looks más sexy, esos que en principio jamás te imaginarías en versión infantil, pueden tener una versión para Stormi. Por ejemplo, este microvestido con estampado rojo, negro y amarillo. Con buen criterio, Kylie lleva sandalias de tiras y deja que su hija disfrute de las zapatillas blancas.

Madre e hija lucen trajes de baño en idéntico verde flúor.

En verano, las hemos visto en muchas ocasiones luciendo trajes de baño en los mismo tonos. Aquí ambas llevan looks en verde flúor: Stormi un bañador y Kylie Jenner un biquini.

Las pasadas Navidades, acudieron a una fiesta familiar con sendos looks de lentejuelas.

Hace un año, con Stormi aún muy pequeñita, Kylie Jenner no puedo evitar caer en la tentación de vestirla como ella: no pudo ponerle un vestido de fiesta, pero sí un mono entero en el mismo tejido de lentejuelas doradas que lució ella.

Madre e hija, espectaculares disfrazadas de mariposas rosas.

Este es uno de los primeros looks en el que pudimos ver que la obsesión por vestir a su hija Stormi igual que ella no era casual ni improvisada, sino calculada. La réplica de este look de mariposa rosa para su hija es clónica: mismo color, tejidos, mismas alas...