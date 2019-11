28 nov 2019

Vayas dónde vayas y sea la ocasión que sea, el negro es siempre un acierto. Es un tono que sienta bien a cualquiera y que puede ser la opción perfecta cuando no sabes qué vestir. El 'little black dress' es una de las prendas de fondo de armario imprescindibles y el 'total black' es el look al que recurrimos si no queremos arriesgar del todo. Las celebrities lo saben y lo demuestran a diario. Nina Urgell lo hizo con uno muy práctico de Pull&Bear, Aitana con un vestido muy sexy para posar en la alfombra roja y Laura Matamoros con un pantalón efecto piel. Ahora, han sido Eva González y Nuria Roca quienes han demostrado que un estilismo negro es una apuesta segura.





Eva González fue la protagonista e imagen de un evento de Cruzcampo celebrado en Madrid. Para dicha cita, la presentadora de 'La Voz Kids' optó por un mono negro de Tara Jarmon. Eva, guiada por la estilista Inma Fernández, acostumbra a llevar looks versátiles y sofisticados con lo que nunca falla. Y este mono no podía ser menos. Una prenda relajada y fluida con escote en pico y cinturón para marcar figura que combinó con unas sandalias de terciopelo a juego de Ursula Mascaró, labial rojo y pendientes dorados llamativos de Anton Heunis.

Nuria Roca, por su parte, escogió un 'total black' para una de sus citas con 'El Hormiguero'. La presentadora prefirió combinar una blusa semitransparente con motivos dorados y lazada al cuello de Mango con un pantalón de pinzas de Zara. Añadió también un cinturón negro aterciopelado con hebilla dorada del gigante de Inditex y unos botines muy originales de Pura López. Dos looks formados por prendas negras muy diferentes entre sí, pero ideales y que puedes copiar y adaptar dependiendo de tu estilo y ocasión para la que los escojas. ¿Con cuál te quedas?