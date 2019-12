27 dic 2019

A veces no merece la pena darle muchas vueltas a los looks, porque los lugares más comunes son precisamente los que mejor funcionan. Es lo que está pasando con los estilismos de Navidad, esos outfits cómodos que nos acompañarán durante estos días de reencuentro familiar y muchas horas de celebración en casa. De todos los que le hemos visto a las influencers, a veces peligrosamente cercanos al pijama y otras demasiado vestidos para ser caseros, nos quedamos con este de Sincerely Jules. El mix entre el jersey de punto y los pantalones de cuadros no puede ser más cuqui, y sumar esos pendientes de fiesta es una genialidad total. Suerte que lo hemos encontrado en una de nuestras tiendas favoritas: Zara.

Sincerely Jules acompaña este look casero con unos pendientes de fiesta. Genial. pinit INSTAGRAM

No es demasiado habitual que Sincerely Jules recurra a prendas del low cost, así que es una buenísima noticia que en un look que nos ha gustado tantísimo lo haga. Tanto los pantalones de cuadros como el jersey con grecas están disponibles en todas las tallas (hasta la L, desafortunadamente no llegan a la XL ni a la XXL) en la colección de invierno de Zara. El pantalón baggy (25,95 euros) lleva tiro alto, bolsillos laterales y falsos bolsillos con solapa a la espalda. No puede ser más cómodo.

Jersey de punto con largo cropped de Zara. pinit ZARA

La pieza clave del look es el precioso jersey de punto que tiene el largo cropped que más le favorece a Sincerely Jules y a todas las que tengan una altura similar a la suya. Es un jersey blanco y rojo de jacquard con cuello redondo y manga larga con un toque infantil precioso y cuesta 29,95 euros en Zara. Los pendientes son más difíciles de clonar, pero tanto My Peep Toes como Asos tiene diseños súper accesibles con estrellas que resuelven totalmente el problema. A por ellos.