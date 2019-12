13 dic 2019

Es el quebradero de cabeza de las que hemos decidido comprar más inteligentemente y, sobre todo, menos. ¿Cómo lograr ese efecto guau que tanto subidón nos da con prendas básicas o que llevamos viendo en el armario durante meses o incluso años? Sincerely Jules, una de las influencers que más de cerca seguimos, tiene la clave para que nuestro ropero no caiga en el aburrimiento total: entrenar la mirada para conseguir combinaciones inesperadas. Olvídate de las reglas sobre lo que queda bien y lo que queda mal. Solo así podrás lograr remixes con altura. Como este.

El look de Sincerely Jules con jersey de rayas, falda midi estampada de leopardo y riñonera de Louis Vuitton: un diez. pinit instagram

Todo lo que lleva Sincerely Jules en este lookazo antológico está, seguramente, ya en tu armario. Unas zapatillas blancas de diseño clásico. ¿Quién no tiene unas? Y, además, probablemente relegadas porque te has comprado unas con volumen. Una riñonera XL, quizá no de Louis Vuitton, pero igualmente protagonista. Han estado en la tendencia ya bastantes meses. Una camiseta o jersey fino de rayas bretonas o en blanco y negro: probablemente una de las prendas más básicas del armario femenino.





El giro totalmente inesperado del estilismo de Sincerely Jules es combinar todos esos elementos con un estampado que también ha entrado ya en el fondo de armario: el leopardo. Jamás nos hubiéramos planteado estel mix de las rayas con el 'animal print' si no se lo hubéeramos visto a esta influencer. Y no podemos pensar en otra cosa que en clonarlo. Queda fantásticamente sofisticado. ¿Quién se iba a pensar que podíamos conseguir un lookazo así con prendas de fondo de armario?