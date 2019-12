18 dic 2019

Metidas como estamos de lleno en la celebración de la Navidad, y con mil y un planes abarrotando nuestra agenda, no podemos dejar de pensar en looks de fiesta. Los vemos en todos sitios. En el 'low cost', en la alfombra roja, en las fotos de las influencers... Sin embargo, cuando tenemos que dar el paso de comprarnos un nuevo vestido para esa cena o ese cotillón, siempre la misma pregunta: ¿y cuándo me voy a volver a poner yo esto? Tranquilas, que Tamara Falcó nos ha recordado cómo sacarle partido incluso en un estilismo de día.

Hace tiempo que aprendimos que las lentejuelas y el satén de los vestidos lenceros también eran para el día, y que la clave estaba en combinarlos con otras prendas más relajadas y complementos 'sporty'. Pues bien, por si se nos había olvidado, aquí está nuestra influencer revelación para recordárnoslo mientras monta el árbol de Navidad.

Tamara Falcó ha compartido en Instagram una imagen de lo más navideña decorando su casa para las Fiestas. Pero ella, a diferencia de muchas de nosotras, lo hace vestida de gala... pero con un toque 'comfy' de lo más inspirador. La diseñadora ha apostado por un sencillo 'slip dress' azul bebé de líneas minimalistas de la firma nórdica Samsøe Samsøe (149 euros) que sería perfecto para cualquier look de fiesta estas Navidades (y para todas nuestras bodas de tarde-noche), pero para darle un toque más 'casero', lo ha combinado con un cárdigan de punto grueso en gris humo de Beniroom. Ahora, cambia las sandalias de Stuart Weitzman de la ganadora de 'Masterchef Celebrity 4' por unas zapatillas blancas, y conseguirás el estilismo perfecto de día para el fin de semana.