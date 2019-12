29 dic 2019

Cada temporada, cuando ojeamos las tendencias que llevaremos, no podemos evitar echarnos las manos a la cabeza. No porque las riñoneras hayan hecho un 'come back', que también. Sino por la cantidad de botas altas que existen y no podemos llevar. Sin duda, eso de tararear "these boots are made for walkin' " no es para nosotras, compañeras de pantorrilla ancha.

Hoy os vamos a contar una triste historia. Llevamos toda nuestra vida sin poder hacernos con unas botas de caña alta -bonitas-. No sabemos muy bien la razón, el por qué, el quid de la cuestión. Quizás es que nuestras pantorrillas no son lo suficientemente 'chic' para lucirlas o quizás, es que las cañas de las botas no son lo suficientemente anchas para que nuestras pantorrillas de Ángel de Victoria's Secret entren dignamente.

Tras mucho contrastarlo, no: nuestras pantorrillas no son de un tamaño descomunal. Es cierto que no tienen el diámetro de una pajita, pero tampoco se asemejan al de la pata de un elefante. ¿Somos nosotras o son las botas? Nunca lo sabremos. Pero hay una certeza absoluta que sí tenemos en mente. Nunca jamás nos iremos a esas tiendas recónditas de 'tallas especiales' porque seamos sinceras, nos gustan los modelos estampados, arrugados y de colores extraños que vemos en el street style.

Como dijo Luis Fonsi una vez, "yo no me doy por vencido" y nosotras tampoco. Por eso, nos hemos puesto manos a la obra para encontrar un par (o algunos) que sienten bien pese a las dificultades. Y creemos haberlos encontrado. Se trata de un nuevo modelo de Zara, disponible en tres colores y que promete estar hecho de ante elástico.

Disponibles en beige, verde esmeralda y fucsia para las más atrevidas, tienen un tacón de 9 cm y un ancho de caña de 19,5 cm, por lo que si siempre has tenido dificultad para llevar botas 'over the knee' esta puede ser tu oportunidad.

Cuestan 149 euros lo que las convierte en toda una inversión, pero también en el regalo de Reyes perfecto. ¿Será este el fin de nuestro calvario? Esperamos que sí.

Si no siempre podemos recurrir a los botines, pero no hay nada como unas botas altas y un vestido midi. Sino que se lo digan a Victoria Beckham que ha hecho de esta combinación su uniforme.